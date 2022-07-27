الأردني لؤي حجازين يحتفل بألبومه الجديد في القاهرة «فيديو وصور»

أشعل المطرب الأردني لؤي حجازين أجواء أولى حفلاته الغنائية في القاهرة، أطل خلالها على مسرح الساقية، حيث فاجأ لؤي جمهوره المصري بافتتاحه حفل الفنان الأردني عزيز مرقة، وقدم خلالها توليفة من أشهر أغنياته «اسمك» و«أنا وانتي»، وسط تفاعل كبير من الجمهور خلال تأديته أغنيته الشهيرة «محلاكي».

لؤي حجازين يحتفل بإطلاق ألبومه في مصر

ويتواجد لؤي حاليا في مصر للاحتفال بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد «خلينا»، الذي يضم في جعبته 8 أغنيات، أطلق من بينها ثلاثة كليبات مصورة منها «ليه» و«اسمك»، تم تصويرها في العاصمة الأردنية عمان.

تفاصيل ألبوم لؤي الجديد.. أغاني تُترجم تجارب حياتية وشخصية

ويجسد المطرب الأردني لؤي خلال أغنيات الألبوم تجارب حياتيه شخصية، حيث تحكي كل أغنية مرحلة معينة من حياته الخاصة، بحيث تحمل «تيمة» الألبوم حكايات مترابطة بأغنيات منفصلة، ويقدم خلاله هوية موسيقية جديدة له تعتمد على حالة موسيقى الثمانينات مع مزيج من الموسيقى الإلكترونية وموسيقى الفانك والروك.

وينتهي لؤي حجازين حاليا في وضع لمساته الأخيرة على مشروع أجدد أغنياته المصورة من الألبوم، التي يتم تسجيلها وتصويرها في القاهرة، كما يسعى للاحتفال بالألبوم عبر جولة حفلات عربية بدأها من مصر ويمر خلالها بين الأردن وعدة محطات عربية خلال موسم الصيف.

لؤي حجازين مغني وملحن ومؤلف موسيقي وعازف كيبورد أردني، بدأ رحلته الغنائية منذ قرابة خمس سنوات، عرف في الساحة الموسيقية الأردنية بكونه عضوا أساسيا فى فرقة الفنان عزيز مرقة، لكنه قرر الانطلاق فى مشواره الفني المنفرد بمشروعه الخاص، وأطل على الجمهور الأردني والعربي كل فترة بأغنية منفردة جديدة، منها «أنا وأنتى»، و«ملاك»، وصال وجال في عدة ألوان موسيقية حتى استقر على نوع موسيقى «الإندي بوب»، ويحتفل حاليًا بظهور ألبومه الأول.