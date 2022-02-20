بعد شائعات الانفصال.. هاني عادل يغني لزوجته في حفل عزيز مرقة «فيديو»

شارك الفنان هاني عادل، زميله الفنان الأردني عزيز مرقة، الغناء، في حفله الغنائي الذي أقيم في ساقية الصاوي منذ قليل، ويعد الحضور هو الأول لهاني عادل وزوجته دياموند بو عبود، بعد شائعات الانفصال.

أول ظهور لدياموند بو عبود بعد فيلم «أصحاب ولا أعز»

«هاني» حضر وقدم رفقة «عزيز»، ميكس بين أغنيتي «تتجوزيني» لفريق وسط البلد و«الحب الكبير» لعزيز مرقة.

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة اللبنانية دياموند بوعبود، بعد أزمة فيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز» والذي تسبب في أزمة كبرى لأغلبية المشاركين فيه، ومنهم منى زكي وجورج خباز وعادل كرم ونادين لبكي.

هاني عادل يغني «تتجوزيني» في الحفل

يذكر أن حفل اليوم كان فى ساقية الصاوي، وقدم فيه عزيز مرقة عددا كبيرا من أغنياته، من بينها أغنيته الجديدة «بتحلوي في عيني»، التي طرحها منذ أيام.

كلمات أغنية «بتحلوي»

وجاءت كلمات أغنية «بتحلوي» لعزيز مرقة، كالتالي:

بيحكوا عنك شي عادي

ماشي حالك رمادي

بتروحي بتيجي عالهادي

لا حس ولا حدا شايف

لو شافوا زي ما شايف

كل عبرة من الشفايف

كل كلمة إنت بتحكيها

بتحلوي في عيني

اااه .. كلامك بعنيلي.. بتعيدي تكويني.. لما سرك تحكيلي

بتحلوي في عيني

دنيا كبيرة ما بتهتم

بكل صغير وشايل هم

شو تعودنا عالألم

لا حس ولا حدا شايف

لما تشوفيني بعيونك

وهالقلب يصير مجنونك

كل غصة بتحليها.