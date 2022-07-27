منسق حياة كريمة بالبحيرة: الانتهاء من إنشاء مدرسة التمريض في سبتمبر

قال مهند عبد العزيز، منسق حياة كريمة بالبحيرة، إن زاوية غزال في البحيرة كانت غير متطورة لكن حاليا أصبحت أكثر تنظيما ويسكنها أكثر من 200 ألف نسمة مبينا أن الأهالي كانوا مضطرين للتنقل نحو 15 كيلو للحصول على الخدمات المختلفة، موضحا أن القرية وتوابعها بها 150 مشروعا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من بناء مركز شباب زاوية غزال ومجمع الخدمات الحكومية للبريد والشهر العقاري وتزويد الإسعاف بسيارتين إسعاف مع زيادة عدد الفصول والمدارس لتقليل أعداد الطلاب في الفصول بعد أن كان عدد الطلاب 65 طالبا في الفصل الواحد وأصبح 45.

تنسيق الجهود في المحافظة

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المبادرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء على فضائية Extra News، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أن هناك تنسيق في القرية بين مبادرة حياة كريمة ومختلف الجهات لتشكيل لجان تنمية متكاملة تضم عددا من الأهالي ومسؤولين تنفيذيين لذا تم تلبية الاحتياجات بعد هذا التعاون لتظهر الخدمات على أرض الواقع حيث تم بناء مدرسة تمريض في البحيرة لأن المحافظة مدرجة ضمن المرحلة الثالثة من التأمين الصحي الشامل لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين.

مدرسة التمريض الجديدة

وأوضح منسق حياة كريمة بالبحيرة، أن مدرسة التمريض الجديدة تخدم عدة محافظات ومنهم كفر الشيخ والمنوفية لتأهيل أكبر عدد من الكوادر الطبية لخدمة الأهالي بجانب إنشاء المجمع الطبي مع الانتهاء بنسبة 70% من الإنشاءات بشكل عام وسيتم الانتهاء تماما بنهاية سبتمبر المقبل من أجل الافتتاح والعمل وتقديم خدمات للأهالي.