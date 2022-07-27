وفاة جدة الطفلة «رقية» المصابة بمرض ضمور العضلات بعد حقنها 

توفيت قبل قليل، جدة الطفلة «رقية»، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، حيث شاءت الأقدار أن تعيش الأسرة تضارباً في المشاعر، بين الفرحة بحقن طفلتهم الصغيرة بأغلى حقنة في العالم، وهي عقار (ZolgenSma)، المخصص لمرضى ضمور العضلات الشوكي، وتبلغ قيمتها 40 مليون جنيه، في ذات التوقيت الذي فقدوا فيه سيدة من كبار العائلة، الأمر الذي سبب حالة من الحزن بين أفراد الأسرة.

تفاصيل وفاة جدة الطفلة «رقية»

وقال «عبدالحميد محمد»، خال الطفلة «رقية»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، إن جدة الطفلة توفاها الله قبل قليل، مشيراً إلى أن الأسرة ستتوجه إلى محافظة الغربية، حيث مقر مدافن العائلة، وذلك لإنهاء إجراءات مراسم الدفن واستقبال العزاء مع باقي أفراد العائلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر «محمد رضا»، والد الطفلة «رقية»، المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، صورة له تجمعه بزوجته وطفلتهما، قائلاً: «تم حقن رقية بعقار ZolgenSma وما زالت في العزل، نحب نطمن الجميع هي الحمد لله بصحة جيدة».

أغلى هدية عيد ميلاد في العالم للطفلة «رقية»

وحرص والد الطفلة «رقية» على تقديم الشكر لكل من ساهم في التبرع لإنقاذ ابنته، قائلا: «شكراً لكل من شارك وساعد بنتنا، وقدم لها فى عيد ميلادها أغلى هدية في العالم، ويا رب تبقى رقية بداية لباب أمل جديد لكل الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي».

وطالب الأب الجميع باستكمال مساعدتهم عبر الدعاء لها: «دعواتكم ليها تكمل رحلة العلاج، لأن لسه مشوارها طويل في العلاج الطبيعي والمائي وبعض الأدوية».