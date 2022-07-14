تفاصيل العثور على جثة الطفلة «رقية» بعد بحث 6 ساعات: سقطت في ترعة بالمحلة

عثرت قوات الإنقاذ النهري بمدينة المحلة الكبرى، على جثة الطفلة رقية صاحبة الـ7 سنوات، والتي سقطت في إحدى فتحات ترعة مغطاة قادمة من بحر شبين وممتدة مياهها إلى ترعة بحر اليهود بمنطقة منشية البكري في قسم شرطة ثان المحلة.

بحث لمدة 6 ساعات

وكشفت مصادر مطلعة، أن الطفلة سقطت في إحدى فتحات الترعة، أثناء سيرها برفقة والدتها، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بحثاً عن الطفلة وبعد نحو 6 ساعات تم العثور على جثتها بالقرب من قرية السجاعية، إحدى قرى مركز المحلة، بعد أن جرفها التيار المائي بعيدا عن مكان السقوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بواسطة سيارة إسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد سقوط طفلة تدعى رقية السيد أحمد، تبلغ من العمر 7 سنوات، مقيمة بمنطقة أبو دراع بمدينة المحلة الكبرى، في فتحة ترعة مغطاة مياهها في منطقة منشية البكري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، حال سيرها برفقة والدتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المباحث الجنائية والإنقاذ النهري، وتمكنت من العثور على جثة الطفلة بعد أعمال البحث عنها، وتبين أن الطفلة كانت برفقة والدتها، وأثناء سيرها معها سقطت في فتحة ترعة مغطاة، مياهها قادمة من بحر شبين، والمؤدية إلى بحر اليهود بمنطقة منشية البكري.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.