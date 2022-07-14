أهالي المحلة يشيعون جثمان الطفلة «رقية».. سقطت بفتحة ترعة مغطاة

شيع أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قبل قليل، جثمان الطفلة «رقية أحمد»، صاحبة الـ7 سنوات، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها في إحدى فتحات ترعة مغطاة، متفرعة من بحر شبين، وتمتد إلى ترعة «بحر اليهود»، في منطقة منشية البكري، بدائرة قسم شرطة ثاني المحلة.

الأهالي يطالبون بمحاسبة المقصرين

أدى الأهالي صلاة الجنازة على الطفلة في أحد مساجد مدينة المحلة الكبرى، وتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة، وسط حالة من الحزن، مطالبين بضرورة محاسبة المقصرين، والضرب بيد من حديد على كل إهمال.

محافظ الغربية يأمر بصيانة دورية

ومن جانبه، قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فتح تحقيق موسع في التسبب في وفاة الطفلة «رقية»، ومحاسبة المقصرين في ترك فتحات مطابق وبيارات الصرف المغطي، وذلك خلال اجتماعه مع مسئولي الري والموارد المائية، موجهاً بضرورة عمل صيانة دورية وأعمال الصيانة الدورية لكافة مطابق وبيارات الصرف المغطى.

إخطار أمني بتفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني المحلة، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بسقوط طفلة تُدعى «رقية السيد أحمد شتا»، تبلغ من العمر 7 سنوات، مقيمة بمنطقة «أبو دراع»، بمدينة المحلة الكبرى، في فتحة ترعة مغطاة بمنطقة منشية البكري، دائرة قسم شرطة ثاني المحلة، حال سيرها برفقة والدتها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المباحث الجنائية والإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتمكنت من العثور على جثة الطفلة، بعد أعمال البحث عنها، وتبين أن الطفلة كانت برفقة والدتها، وأثناء سيرها معها سقطت في فتحة ترعة مغطاة، متفرعة من بحر شبين، والمؤدية إلى بحر اليهود بمنطقة منشية البكري.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.