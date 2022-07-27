دفاع «طفل الهرم» المختطف: «اتعرض علينا فلوس عشان نتنازل عن القضية»

كشف حمدي العربي محامي أسرة الطفل «محمد أيمن»، البالغ من العمر 3 سنوات، الذي تعرض للخطف من أمام منزله بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، علي يد ربة منزل وشقيقها، في الواقعة المقيدة برقم 22727 جنح الهرم، عن تفاصيل جديدة، موضحًا أن مزاعم المتهمة بأن الطفل لديها بحجة أنه كان تائهًا من والديه وستعيده في اليوم التالي هي مزاعم غير صحيحة.

خطة هروب المتهمة من الجريمة

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»: «الاعترافات مش حقيقية، كل ده عشان تبعد الاتهام عنها، والدليل على كده أنه تم التواصل معنا لعرض مبالغ كبيرة جدًا مقابل التنازل عن القضية»، مشيرًا إلى أن لحظة القبض على المتهمين وُجد بمنزلها ملابس وأحذية أطفال كثيرة تثير الريبة، موضحًا أنه تم تحديد جلسة تجديد الحبس ليوم 23 من شهر أغسطس المقبل.

«ابني اتخطف»

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص، يفيد بتعرض ابنه البالغ من العمر 3 سنوات للخطف على يد مجهولين، وانتقل رجال المباحث على الفور إلى محل الواقعة، وبعد التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية سيدة وشخص بصحبتها، وأنهما وراء اختطاف الطفل، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتما أقرا بارتكابهما للواقعة بدافع شعورها بالأمومة وتربيته أمام عينيها، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق.

استدراج بحجة شراء حلوى من السوبر ماركت

وأثبتت تحريات رجال المباحث في هذه الواقعة صحة الواقعة، وأن السيدة اتفقت مع شقيقها على استدراج ذلك الطفل، بحجة شراء أشياء من «السوبر ماركت» له، وخطفه والاحتفاظ به داخل منزلهما، ومن ثم التخطيط للخروج به من المنطقة، وذلك لرغبة السيدة في تبني طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، وأن زوجها طلَّقها منذ أشهر لأنها لا تنجب.

مواجهة المتهمان بتحريات ضباط المباحث

وخضع المتهمان لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق للادلاء بأقوالهما، وبمواجهتهما بما جاء بمحضر تحريات ضباط مباحث الجيزة، استمرت لأكثر من 60 يومًا والذي أنكر فيها ما نُسب إليهم، وقالوا أنهم لاحظوا تواجد الطفل أمام منزله، فأخذاه بحجة تسليمه صباح باكر لقسم الشرطة، علي خلاف الحقيقة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبسها في الموعد القانوني 15 يومًا ثم مد فترة حبسهما للمرة الثالثة 15 يومًا آخرين.