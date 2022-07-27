عاجل.. عاطل يصيب صاحب محل بجرح ذبحي ويهشم رأس ابنه في العمرانية

اعتدى عاطل على صاحب محل مشروبات روحية وابنه، بسلاح أبيض، ما أدى لإصابة الأب بجرح ذبحي، وإصابة الابن بارتجاج في المخ، وتمكن الأهالي من ضبطه، وتسليمه إلى رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، واعترف المتهم بارتكاب الحادث بسبب خلافات الجيرة.

بداية الواقعة والبلاغ

ورد بلاغ لقسم شرطة العمرانية، بتعرض صاحب محل مشروبات روحية، وابنه، لاعتداء من أحد الأشخاص في العمرانية، ما أدى لإصابتهما.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وكشفت التحريات، أن عاطل هاجم مالك محل مشروبات روحية، فأصابه بجرح ذبحي، كما أصاب ابنه بارتجاج في المخ، وتمكن الأهالي من ضبطه والسلاح الأبيض قبل هروبه، وجرى إبلاغ قسم شرطة العمرانية.

القبض على المتهم

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، فتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبيه اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.