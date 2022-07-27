احتفالات تعم سوريا بعد القبض على راجي فلحوط في السويداء

شهدت سوريا، اليوم الأربعاء، احتفالات لعشرات المواطنين وهم يحتفلون بخبر إلقاء القبض على راجي فلحوط في السويداء، عقب اشتباكات بين مجموعة موالية للقوات المسلحة السورية ومجموعات محلية أخرى بمحافظة السويداء شرق جنوب سوريا، استمرت يومين، وأعلنت حركة رجال الكرامة في محافظة السويداء، أن الفصائل المحلية المسلحة استطاعت القبض على زعيم حركة قوات الفجر، راجي فلحوط في السويداء، والذي يقع مقره الرئيسي في بلدة عتيل في محافظة السويداء.

القبض على راجي فلحوط في السويداء

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن محافظة السويداء، شهدت أعنف الاشتباكات بين الطرفين حيث قتل نحو 17 شخصًا من قوات الفجر والمجموعات المحلية، في حين وصل عدد المصابين إلى 30 شخصًا.

احتفالات المواطنين بعد القبض على راجي فلحوط

واحتفل العشرات من أبناء محافظة السويداء، بالقبض عليه بإطلاق النار في الهواء، بعد القبض على عناصر قوات الفجر، وتحديدا زعيمها راجي فلحوط، الذي اختطف العشرات من المواطنين السوريين وقتل الكثير منهم، كما تداول رواد التواصل الاجتماعي، مشاهد لمقاطع فيديو تظهر تجمع أهالي منطقة «ت» أمام منزل رأفت خداج، الذي قُتل جراء تعرضه لإطلاق نار في رأسه، وذلك خلال مشاركته في الهجوم على المقر الرئيسي لراجى فلحوط في السويداء.

ويذكر أن قبل الهجوم والاشتباكات التي دارت بين الطرفين بساعات قليلة، اختطفت مجموعة راجي فلحوط 3 طلاب من مدينة شهبا السورية، بعدما اوقفتهم خلال استقلالهم سيارة على الطريق الواصل بين شهبا والسويداء.

مجموعة راجي فلحوط في السويداء

وتعتبر مجموعة راجي فلحوط فى محافظة السويداء، هي واحدة من أكبر المجموعات المحلية بالمحافظة الموالية للأمن العسكري السوري، والتي تواجه عدة اتهامات بشأن عمليات القتل والاختطاف وتجارة المخدرات التي تقوم بها من أجل مصلحة النظام السوري.