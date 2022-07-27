«آلاء ويوسف» يحصدان المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2022 علمي

أعلن الأزهر اليوم أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022، ومن بينهم الأول والأول مكرر على الثانوية الأزهرية 2022 علمي، وأجرى الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اتصالات هاتفية بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في أقسام الثانوية الأزهرية المختلفة، إذ تنافس على المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2022 علمي، طالب وطالبة، وهنأهما منذ قليل شيخ الأزهر بعد أن حصدا المركز الأول والأول مكرر.

المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2022 علمي

وحصدت الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2022 علمي، كما حصل الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2022 علمي مكرر، بعد أن حصل كل منهما على مجموع (649) درجة بنسبة (99.85%).

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

ومنذ ساعات كان قد حرص الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، على إجراء اتصالات هاتفية لتهنئة أبناءه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022م، مشيدا خلال اتصاله بالأوائل، بتفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى.

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، وأن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، مشددا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

ومن المقرر أن يعلن رسميا غدا في المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء أوائل الثانوية الأزهري، ومن ثم اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإعلان تفاصيل النتيجة و أسماء الطلاب الأوائل بما فيهم الحاصلين على المركز الأول على الثانوية الأزهرية 2022 علمي وستتاح النتيجة على رابط هنا.