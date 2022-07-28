«الأعلى للجامعات الخاصة» يكشف تفاصيل إيقاف قبول طلاب الشهادات المعادلة

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، تفاصيل قرار المجلس بشأن إيقاف القيد في 3 كليات طب بشري وكُليتي طب أسنان، بالنسبة لطلاب شهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن القرار جاء لتحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الشهادات.

3 للطب البشري و2 للأسنان بالجامعات الخاصة لطلاب الشهادات المعادلة

وجاء نص القرار كالآتي: «نظرا لضرورة إحداث التوازن بين القبول في الكليات المختلفة، فإنه لابد من إتاحة فرص متساوية لطلاب الشهادات المعادلة وطلاب الثانوية العامة، ولُوحظ زيادة نسبة القبول في بعض كليات الطب البشري وطب الأسنان من الشهادات المعادلة مما يؤثر على حصة طلاب الثانوية العامة، لذا تقرر إيقاف قبول طلاب الشهادات المعادلة في كليات طب بشري، بجامعة مصر وجامعة الدلتا وجامعة 6 أكتوبر، على أن يستمر القبول في باقي كليات الطب من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بباقي الجامعات.

إيقاف قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

كما قرر المجلس إيقاف قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكليات طب الفم والأسنان بجامعتي «مصر والدلتا»، على أن يستمر القبول بباقي كليات طب الفم والأسنان من الشهادات المعادلة العربية والاجنبية.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين تقدموا وسددوا مصروفات الجامعات الخاصة لمختلف الكليات من حملة الشهادات المعادلة بلغ 7000 طالب وطالبة، مشيرا إلى أنه لم يتم الوصول للنسب المرجوة والتقديم مستمر حتى سبتمبر المقبل.