«الجمعيات الأهلية»: توجيه 2.4 مليار جنيه لـ400 ألف أسرة لمدة عام

أشاد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، التي تمثل حزمة إجراءات جديدة تهدف للحماية الاجتماعية، إذ ذكر أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تملك قائمة كاملة كاملة لكل القرى على مستوى الجمهورية ونسبة الفقر فيها وحجم الأسر التي تحتاج إلى دعم، موضحًا أن كافة التبرعات التي قامت المؤسسات والجمعيات التابعة للاتحاد بجمعها كانت جميعًا من داخل مصر.

انحياز الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجًا

وأضاف «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص برامج الحماية الاجتماعية، تُعد خطوة غير مسبوقة، فضلًا عن أنها تُبرز انحياز القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أن قرارات الرئيس دفعت الاتحاد لتوجيه 2.4 مليار جنيه لـ400 ألف أسرة مصرية لمدة عام فضلا عن الدعم الموجه لـ 5 ملايين أسرة هذا العام.

مسؤولية وطنية قومية

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن ما يقوم به الاتحاد من مشاركته في برامج الحماية الاجتماعية ما هو إلا مسؤولية وطنية قومية، مؤكدًا لمرة أخرى أن التحالف يقوم على التبرعات الداخلية ولا يحصل على أي تبرعات خارجية، وما يقوم به الاتحاد مسؤولية وطنية قومية، مشيدًا في الوقت ذاته بإجراءات الدولة المصرية في الحوار الوطني، إذ ذكر أن هناك تجهيز لمحور اجتماعي واقتصادي سيتم العمل عليها في اجتماع السبت المقبل.

الحوار الوطني

وتابع : «الحوار الوطني يعمل على 3 محاور (الأحزاب السياسة، المحليات، الحقوق الإنسان والحريات) و لن يشارك في الحوار الوطني من رفع السلاح على الدولة المصرية أو يرفض الدستور».