«التضامن»: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية.. اليوم الجمعة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير صادر عنها أن اليوم الجمعة الموافق 22 يوليو 2022 هو آخر موعد لعودة حجاج الجمعيات الأهلية من المدينة المنورة للقاهرة، مشيرة إلى أن آخر فوج سيغادر السعودية من حجاج محافظات «بنى سويف، المنيا، وجنوب سيناء»، لافتة إلى أن حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات «الدقهلية، المنوفية، السويس»، وصلوا أمس الخميس إلى القاهرة.

تقديم كافة الخدمات للحجيج

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عملية تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة كانت لمن بدأ رحلته من المدينة المنورة ثم مكة المكرمة، وإلى المدينة المنورة لمن بدأ رحلته إلى مكة المكرمة، مشيرة إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج كانت تتابع مع مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم كافة الخدمات للحجيج.

توفير خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن البعثة قامت بتوفير خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات الوصول «مكة المكرمة، المدينة المنورة، القاهرة»، كما تم التنسيق مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالة الصحية للحجاج.