وصول حجاج الجمعيات الأهلية بشمال سيناء بعد أداء مناسك الحج

وصل، صباح اليوم الخميس، حجاج الجمعيات الأهلية من أهالي شمال سيناء إلى أرض الوطن قادمين من الأراضي السعودية بعد أداء فريضة الحج.

وقال على غيط، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، في بيان له، إنه توجه لمطار القاهرة لاستقبال الفوج الأول من حجاج الجمعيات من مدن العريش والشيخ زويد ووسط سيناء وبئر العبد، بعد أن أدوا مناسك الحج، وهم الآن في طريقهم إلى مدينة العريش.

تجهيزات غير مسبوقة

وأضاف «غيط»، أن حج الجمعيات هذا العام شهد تطورات كبيرة، حيث تم الحجز بالقرب من الفندق في مكة لأداء العمرة والطواف ببيت الله الحرام، علاوة على تجهيز خيام على أعلى المستويات في عرفة، مشيرا إلى أن الحجيج مكثوا أسبوعا كاملا في المدينة المنورة بعد الانتهاء من فريضة الحج، ومن هناك توجهوا إلى مطار القاهرة مباشرة في زمن أقصاه ساعة ونصف الساعة.

استقبال حجاج بيت الله في مطار القاهرة

وأوضح مدير التضامن في شمال سيناء، أنه كان في استقبالهم بمطار القاهرة مندوب من مديرية التضامن، وآخر من الشركات، لإنهاء إجراءات الوصول، ونقلهم بحافلة مكيفة ومجهزة إلى مدينة العريش مباشرة.