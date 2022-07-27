أول الثانوية الأزهرية مكرر: القرآن والصلاة سر التفوق وشكراً لأسرتي

أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، وحصل الطالب «يوسف أحمد محمد أبو حسين»، ابن محافظة جنوب سيناء، على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، علمي علوم، بمجموع 649 درجة، بنسبة مئوية 99.85%، وهو أحد طلاب معهد طور سيناء النموذجي.

وقال الطالب «يوسف» إنه تلقى اتصالاً من شيخ الأزهر لهنئته بحصوله على المركز الأول مكرر، علمي علوم، على مستوى الجمهورية، وطلب شيخ الأزهر محادثة والده ليهنئه بحصول ابنه على مركز أول في الثانوية الازهرية، وطالبه بمزيد من التفوق خلال دراسته الجامعية.

«يوسف» من أسرة أزهرية تحفظ القرآن

وأكد الطالب إن سبب تفوقه هو القرآن الكريم ومحافظته على الصلاة في المسجد، وقال إن والديه لهما الفضل، بعد الله، في تفوقه الدارسي، وأضاف «يوسف»، ابن المعهد النموذجي الأزهري بطور سيناء، أن أسرته أزهريه، كما أن لديه أشقاء حاصلين على التعليم الأزهري.

وقال إنه لم يقرر بعد الالتحاق بأي كلية، لكنه من المرشح أن يلتحق بكلية الطب ليكون طبيباً يفيد أهالي المحافظة، وقال إنه كان يذاكر 10 ساعات تقريباً في اليوم، من بعد صلاة الفجر وبين الصلوات الخمس.

وقدم «يوسف» الشكر إلي معلميه، موضحاً ـنه كان متفوقا في جميع المراحل التعليمية بالأزهر الشريف، وحصل على المركز الأول في الشهادة الابتدائية والإعدادية، على مستوي المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يهنئ أول الثانوية الأزهرية

وفي السياق، قدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التهنئة إلى «يوسف» وأسرته، وقال إنه سوف يقوم بتكريمه في جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، كما قدم الشيخ سعيد خضر، مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، التهنئة للطالب «يوسف أحمد محمد حسين» على تفوقه الدراسي، مؤكداً أنه وعد المحافظ بوجود أوائل من الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية هذا العام.