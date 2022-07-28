حملة شبابية لتنظيف شواطئ مصيف بلطيم برعاية المحافظ

المشاركة المجتمعية بهدف بناء جيل قادر على العطاء، أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لتنظيف شواطئ مصيف بلطيم، بمشاركة مجتمعية من الشباب والفتيات والأطفال، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام، وهيثم عطيه، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وعبدالمنعم الكيلاني، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

مبادرة شبابية

بينما، حث اللواء جمال الدين، الأطفال والشباب والفتيات المشاركين في الحملة على المشاركة المجتمعية في شتى المجالات كي يصبحوا نافعين لأنفسهم ولوطنهم الغالي مصر، مشيراً إلى أن تلك المبادرة تساهم بشكل كبير في نظافة المصيف وتجعله منارة سياحية للوافدين من جميع محافظات مصر، كما أنها تجعل الزائرين في حالة فرح وبهجة لما يشعرون به من نظافة عامة.

بداية تحرك المبادرة

وأضاف محافظ الإقليم، أن الحملة قد بدأت من شاطئ النرجس بمصيف بلطيم والمطل على سواحل البحر المتوسط لتشمل كافة شواطئ المصيف الـ6، وقد حمل المشاركون من الشباب أكياس النظافة وصناديق القمامة بهدف رفع أي مخالفات من على الشواطئ.

ومن جانبه ناشد محافظ الإقليم، كافة المصطافين بالحرص على نظافة الشواطئ لأنها ملك لهم، بهدف الاستمتاع بمياه البحر الصافية والرمال الساحرة، وأنهم يجب أن يساهموا في نظافتها، وذلك بخلاف ما يقوم به عمال مجلس مدينة المصيف بما يعطي صورة رائعة عن المصيف الرائع.