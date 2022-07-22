شواطئ مصيف بلطيم كاملة العدد بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة «صور»

شهدت شواطئ مدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيرا من المصطافين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة، وسط إجراءات مشددة، وانتشار ملحوظ للمنقذين.

ودفع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، الأهالي للخروج إلى الشواطئ، حيث سجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ 36 درجة مئوية، واستعان المصطافون بالشماسي وتناول المثلجات للتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة.

أنشطة رياضية على الشاطئ

وحرص المئات من الأطفال والزائرين على السباحة داخل مياه بحر بلطيم، وحرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ وعمل مجسمات من الرمال، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: «الراكيت، وكرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، وركوب الدراجات».

ومن جانبه، أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أن مصيف بلطيم، شهد إقبالاً كبيراً من المصطافين، على شواطئ المصيف، وهي الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، وذلك عقب ساعات قليلة من انتهاء مارثوان امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى إنه تم توفير الخدمات اللازمة لجميع زائري المدينة على الشواطئ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توزيع فرق الإنقاذ على الشواطئ

وأوضح «عطية»، أنه تم توزيع فرق الإنقاذ على كل شواطئ المدينة والأدوات الخاصة بالإنقاذ واللوحات الإرشادية وتوزيعها على جميع الشواطئ وتركيب الأعلام الدالة على حالة البحر، وتوزيع زي موحد علي جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، مشيراً إلى أنه يتابع دخول المصيفين عبر البوابات الثلاثة، للمصيف، والعمل على تيسير الحركة المرورية.