معلومات عن مصيف بلطيم «مالديف الغلابة».. استشفاء وطبيعة خلابة على قد الإيد

«هربوا من شدة الحرارة بحثاً عن قطرات الماء الصافية، والبحر الأزرق، والرمال الساحرة بحثاً عن قضاء عطلة دون أن يزعجهم أحد» ذلك هو المشهد بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، الملقب بـ«مالديف الغلابة»، المطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط بشمال مصر، الذي يعتبر من أهم المصايف في مصر والتي تستقبل نحو ما يقارب من نصف مليون مصطاف كل عام في فترة فصل الصيف من جميع محافظات الجمهورية.

6 معلومات عن «مالديف الغلابة»

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالله علام، رئيس قسم الجغرافيا، وعميد كلية الآداب السابق، أن مصيف بلطيم يتميز بالعديد من المميزات الجغرافية الهامة للزائرين ومنها، أن هواء البحر النقي يؤثر بالإيجاب عن نفسية المصطاف والتخلص من الأرق، والهدوء والنظر لمياه البحر يجعل الشخص أكثر تركيزاً، والاستمتاع والنزول للاستحمام بمياه البحر يعالج بعض الأمراض الجلدية بالجسم، علاوة على أن بعض شواطئ مصيف بلطيم بها رمال للاستشفاء من أمراض العظام، والمفاصل.

وأشار علام في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المياه التي تحمل الكثير من العناصر للجسم منها اليود، كما يضاف لذلك توافر شراء الفاكهة التي تزرع بنظام الزراعات الخالية من المبيدات، ومنها البطيخ والمانجو والجوافة والتين الشوكي والذرة، والتي تباع «دليفري» على شواطئ المصيف، ومشاهدة التلال الرملية الرائعة.

الطبيعة الخلابة

الجدير بالذكر، أن مصيف بلطيم يمتد بطول 11 كيلو متراً ويتميز بالكثير من صفات الطبيعة الخلابة التي حباها الله للمصيف.