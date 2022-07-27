قبل اعتمادها.. نسب النجاح بالثانوية الأزهرية خلال الأعوام السابقة

يستعد الأزهر الشريف لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد الانتهاء من تصحيح النتيجة وإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية، حيث أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية مع الطلاب الأوائل، وهنأهم بالحصول على المراكز الأولى، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير نسب النجاح بالثانوية الأزهرية خلال الأعوام السابقة.

نسب النجاح بالثانوية الأزهرية خلال الأعوام السابقة

وقبل اعتمادها.. نستعرض نسب النجاح بالثانوية الأزهرية خلال الأعوام السابقة، حيث كانت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية عام 2012 هي 51%، بينما كانت نسبة النجاح في الثانوية الازهرية عام 2013 هي 55.2%.

نسب النجاح بالثانوية الأزهرية سابقا

وفيما يخص نسب النجاح بالثانوية الأزهرية خلال الأعوام السابقة، كانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية عام 2014 هي 63.41%، وكانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2015 هي 28%، ونسبة النجاح في الثانوية الأزهرية عام 2016 هي 41.94%.

نسب النجاح في الأزهر سابقا

وكانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية عام 2017 هي 57.2%، وفي 2018 بلغت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 63.81%، بينما كانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية عام 2018 هي 63.81%.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية سابقا

وكذلك كانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية في عام 2019 هي 49.98%، بينما كانت نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2020 هي 67.66%، وفي 2021 بلغت نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 51.25%.