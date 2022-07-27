أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2022 بنين وبنات في كل الأقسام.. بالدرجات والصور

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية 2022، خلال اتصال هاتفي بالأول على كل قسم من أقسام الثانوية الأزهرية 2022، إذ حصلت أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع 622 درجة بنسبة 98.73؜.

الأول على الثانوية الأزهرية علمي

وتصدرت قائمة أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علمي، كل من الطالبة آلاء أحمد أمين محمد حسنين، الطالبة بمعهد فتيات فؤاد خميس النموذجي بمنطقة الشرقية الأزهرية، وكذلك الطالب يوسف أحمد محمد أبو حسين، الطالب بمعهد طور سيناء النموذجي بمنطقة جنوب سيناء، إذ حصل كل منهما على المركزين الأول والأول مكرر على القسم العلمي بالثانوية الأزهرية 2022، بعد حصولهم على مجموع كلي بلغ 649 درجة بنسبة 99.85%؜.

الأول على المكفوفين في الثانوية الأزهرية

أما في المركز الأول على المكفوفين، جاءت ريم عيسى عبد القادر البدوي، الطالبة بمعهد فتيات سمنود، بمنطقة الغربية الأزهرية، في الصدارة بمجموع ٦١٧ درجة، بما يعادل بنسبة ٩٧.٩٤٪.

الأول على شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية 2022

وعلى شعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية 2022، حصل الحسن فتحي إبراهيم عبد الرحيم، الطالب بمعهد سنورس بمنطقة الفيوم الأزهرية، على المركز الأول بمجموع ٦٢٠ درجة بنسبة (٩٨.٤١٪؜).

وأعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن إشادته بالطلاب أوائل الثانوية الأزهرية 2022 خلال اتصاله بهم، وشكرهم على تفوقهم وما بذلوه من جهد، حتى ينالوا المراكز الأولى.

وأعرب شيخ الأزهر عن تمنياته لأوائل الثانوية الأزهرية 2022 ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، داعيا لهم أن يحملوا لواء المنهج الأزهري في المستقبل في شتى المجالات داخل مصر وخارجها، ودعاهم إلى ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

وكان الأزهر الشريف، أعلن عن عقد مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن ننتيجة الثانوية الأزهرية 2022، بعد اعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل شيخ الأزهر لها غدا في مؤتمر صحفي وبعدها يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر من هنا