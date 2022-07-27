أول الثانوية الأزهرية: فوجئت باتصال الشيخ الطيب وصليت ركعتين شكر لله

فرحة عارمة اجتاحت منزل الطالب «الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم»، الأول في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، عقب تلقيه اتصال من الشيخ أحمد الطيب، ليهنئه بتفوقه ويخبره بأنّه احتل المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية للعام الدراسي 1443هـ، 2022 ميلادية، في الثانوية الأزهرية، بمجموع بلغ 620 درجة، بنسبة مئوية بلغت 98.41%، حيث لم يصدق «الحسن» نفسه حينما وجد شيخ الأزهر هو من يتحدث إليه، قائلاً: «مكالمة شيخ الأزهر شرف كبير ليا، ولسة مش مصدق لحد دلوقتي».

فرحة الأول على نتيجة الثانوية الأزهرية

وقال «الحسن»، الأول على الثانوية الأزهرية 2022 شعبة العلوم الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه اجتهد كثيراً وكان يذاكر بشدة بحثاً عن التفوق والنجاح، ولكنه لم يتوقع أن يصبح الأول، لذلك كانت مكالمة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر له لتهنئته باحتلال المركز الأول في نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، مفاجئة كبرى لا تصدق بالنسبة له، وتسببت له في فرحة كبيرة لن ينساها أبداً.

سعادة عارمة داخل أسرة أول الثانوية الأزهرية

وأضاف ابن مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، أنّ أول شئ فعله بعدما أخبره شيخ الأزهر بأنّه الأول ضمن نتيجة الثانوية الأزهرية، هو الصلاة، حيث توضأ وصلى ركعتين شكر لله، فيما توافدت أسرته بالكامل لتهنتئه بالتفوق وبمكالمة شيخ الأزهر الذي يحبونه كثيراً.

«الحسن»: سألتحق بكلية الشريعة الإسلامية

وأكدّ الأول على الثانوية الأزهرية 2022، أنّه يرغب في الالتحاق بكلية الشريعة الإسلامية، لكنه لم يحسم أمره بعد بشكل كامل، موضحاً أنّه يحلم بأن يصبح داعية لله تعالى، يعلم الناس القرآن وتعاليم الدين الإسلامي.

يحفظ القرآن الكريم كاملاً بعمر 11 سنة

وأشار «الحسن» إلى أنّه حفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في عمر 11 سنة، وأنّه أصغر أشقائه، موضحاً أنّه حتى الآن لم يعلم الأقارب أو الجيران النتيجة، وينتظر الإعلان في المؤتمر غداً.