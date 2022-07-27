أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم الأدبي بعد مكالمة الطيب

يبحث الكثير من المواطنين عن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم الأدبي، بالتزامن مع المكالمة الهاتفية التي أجراها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالأوائل على الثانوية الأزهرية، الحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2021/2022.

أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم الادبي

وحول أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم الأدبي، لم يتم الإعلان حتى الآن، عن أسماء جميع الأوائل عن الشهادة الثانوية، بأي قسم من الأقسام سواء علمي أو أدبي، فقد أعلن الأزهر، مكالمة الدكتور أحمد الطيب، للأوائل من المجموعات، وليس مع أوائل كل مجموعة على حدى.

وأجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، اتصالا هاتفيا بالطالبة الأولى على القسم الأدبي، وهي تابعة لمعهد فتيات بمنطقة القاهرة الأزهرية.

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي

جاء ضمن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالقسم الادبي، الطالبة أميرة أسامة سعيد عبد المنجي، وهي الطالبة بمعهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود بمنطقة القاهرة الأزهرية، على المركز الأول على القسم الأدبي بمجموع (622) درجة بنسبة (98.73%؜).

وفي مكالمة الدكتور الطيب، للطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية، اعرب عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق، مشددا على ضرورة أن يواصلوا التميز والتفوق والاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا لخدمة دينهم ووطنهم.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن باق اسماء أوائل الثانوية الأزهرية غدا في مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرا، والذي قررت المؤسسة بثه على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم اعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية ادبي وعلمي، خلال المؤتمر ومن ثم اعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.