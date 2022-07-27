«ريم» أول الجمهورية على الثانوية الأزهرية مكفوفين: «مأخدتش دروس خصوصية»

حصلت ريم عيسى عبدالقادر، ابنة محافظة الغربية، على المركز الأول في الثانوية العامة الأزهرية من المكفوفين، بمجموع 97.94%.

اتصال من شيخ الأزهر

وتلقت «ريم» اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لإبلاغها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، حسب ما ذكرت في تصريحات لـ«الوطن»، «كنت هطير من الفرح لما والدي أداني التليفون وقالّي إنّي نجحت، وإن شيخ الأزهر معايا على الخط، حسيت ساعتها إنّي وصلت لحلم من أحلامي».

طريقة المذاكرة في الثانوية الأزهرية

وأضافت الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، أنّها كانت تذاكر من 6 إلى 8 ساعات يوميا، بمساعدة والدها الذي كان يلخص لها المواد ويكتبها على الكمبيوتر لتسمعها بعد ذلك وتتمكن من مذاكرتها: «مكنتش باخد دروس، بعتمد أكتر على الدروس الموجودة على الإنترنت، ومذاكرة والدي ليّا سهلت عليا الموضوع».

وتحلم «ريم» بالالتحاق بكلية الدرسات الإسلامية لغات، نظرا لدور الكلية المهم في نشر الدعوة خارج مصر والحد من التطرف، ورفع شأن الأزهر على مستوى العالم، وأيضا لتشرف أهلها خاصة بعد ما اعتنوا بها طوال فترة طفولتها ومراهقتها: «الحمد لله وصلت لجزء من حلمي وفي إيدي أكمله بعد كده، وبتمنى أكون سفير للأزهر خارج مصر».

وأوضحت الأولى على الثانوية الأزهرية مكفوفين، أنّها لم تشعر أنّ فقدانها لبصرها عائقا أمام تحقيق أهدافها والحصول على المركز الأول، بل كان تحدٍ كبير لها لتثبت أنّها ناجحة لنفسها قبل غيرها.