سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 28-7-2022 في محلات الصاغة

المعدن الأصفر من أهم الأشياء التي يحرص المواطنون على متابعة سعرها بشكل يومي، إذ يهتم الراغبون في الزواج بالبحث عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر تداولا في مصر.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار 24 ساعة بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 28 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بين 845 جنيهًا، لعمليات البيع و847 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 28 يوليو، 986 جنيهًا للبيع، و988 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وعن سعر جرام الذهب من عيار 24 بلغ 1127 جنيهًا للبيع، و1129 جنيها للشراء، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم 7,888 جنيه للشراء، و7,904 جنيه للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس بين 1,126,857 جنيه لعمليات البيع، و1,129,143 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وسجل الذهب عيار 24 في أسواق المال اليوم الخميس نحو 1058 جنيه، بما يعادل 55.86 دولار داخل سوق المال، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 793.60 جنيه، وأصبح يعادل 41.89 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس، نحو 925.87 جنيه أي ما يعادل 48.87 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,407 جنيه، بما يعادل 391.00 دولار.