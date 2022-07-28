شقيق زوج «عروسة البحيرة»: كانت تتمتع بصحة جيدة وافتكرناها مغمي عليها

«نفس الناس اللي كنا بنستقبلها في الفرح كنا بنستقبلها في العزاء»، بهذه الكلمات المؤلمة بدأ رأفت هارون، شقيق زوج عروس البحيرة حديثه عن واقعة وفاة العروسة بعد فرحها بـ5 أيام، مشيرا إلى أنه لم يتوقع وفاتها.

صراخ زوج عروسة البحيرة

وتابع أنهم تفاجأوا صباح أمس بصراخ شقيقه قائلا: «كان بينادي علينا ومنهار ونرمين مغمي عليها»، مشيرا إلى أنهم أسرعوا إلى شقته والعروسة في حالة إغماء، وجرى نقلها إلى المستشفى وحاول الأطباء إسعافها إلا أنهم فشلوا في ذلك وتوفت عقب وصولها بوقت قليل.

عروسة البحيرة تتمتع بصحة جيدة

وأضاف أنها كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تشتك من إصابتها بأمراض منذ زواجها، وتابع قائلا: «كنت معزوم عندهم قبلها بيوم».

حزن عقب وفاة عروسة البحيرة

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أمس حالة من الحزن عقب وفاة نرمين إسماعيل، المعروفة إعلاميا بـ عروس البحيرة، وذلك إثر وفاتها بصورة مفاجئة عقب حفل زفافها بـ5 أيام، وجرى تشييع الجثمان بمسقط رأسها بقرية الشوكة التابعة لمركز دمنهور.

وتم تداول الخبر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المتابعون بالدعاء لها والصبر لأهلها وذويها، كما عبرت صديقاتها عن حزنهم قائلين: «ملحقتيش تفرحي يا نرمين لبستي الأبيض مرتين في الأسبوع».

وأشار جيران عروسة البحيرة إلى أن أسرتها كانت تخشي إصابتها بمكروه يوم زفافها، حيث رددوا آيات من القرآن والرقية خوفا عليها، كما شهدوا له بحسن الخلق، حيث أنها تحفظ القرآن وتخرجت من كلية الشريعة والقانون العام الماضي.