مستشار «المناخ العالمي»: مصر تحشد دوليا لإنجاح مؤتمر التغيرات المناخية الـ27

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرة حوارية للحديث حول آخر استعدادات مصر لاستضافه قمة المناخ، الذي سيجري عقده في نوفمبر المقبل، بمدينة السلام بشرم الشيخ.

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، إن اجتماع التغير المناخي الـ27، الذي سيجري عقده في مدينة السلام بشرم الشيخ، سيكون نقطة فاصلة على مستوى المشاورات، التي تجريها كل الدول، مشيرا إلى أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية، لا تخلو من الدعوة للمشاركة، وحشد الجهود الدولية لإنجاح المؤتمر الخاص بالتغيرات المناخية.

لن يتنازلوا عن العمل بالوقود الأحفوري

وأضاف «علام»، خلال استضافته بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن احتكار التكنولوجيا من الشركات الكبرى لم تتنازل في أعمالها عن الوقود الأحفوري، «وجهة نظري الشخصية أنهم لن يتنازلوا عن العمل بالوقود الأحفوري حتى ينضب، ودي شركات بتحكم الحكام».

تقريرا تفصيليا عن حالة المناخ

وأكد أن كل دولة من دول العالم الأعضاء في الاتفاقية الدولية لتغير المناخ، تقدم تقريرا تفصيليا عن حالة المناخ فيها، من حيث حجم الانبعاثات الصادرة من قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والإسكان والطاقة والسياحة وغيرها، حيث يخرج منها أكبر قدر من الانبعاثات وهو ما يسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

دور هام في قمة التغيرات المناخية المقبلة

فيما أوضح أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر وعضو مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، أن المجلس سيكون له دور هام في القمة المرتقب عقدها في مدينة شرم الشيخ بشأن التغيرات المناخية، والتي سيحضرها ما يقارب الـ197دولة في قمة المناخ بشرم الشيخ.

فتحي: نلعب دورا كبيرا لرفع الوعي لدى الشباب

وتابع خلال استضافته بالبرنامج: «بنقوم بدور كبير لرفع الوعي لدى الشباب، وفيه جهات كبيرة جدا بتشتغل على الموضوع منها الدول الأفريقية، وهدف القمة المقبلة أن تكون القمة أفعال لا أقوال كما جرى الحال من قبل في مختلف القمم التي تم إنشائها على غرار القمة الجديدة».