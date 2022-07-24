وزيرة البيئة: مصر تأمل في خفض الدول المتقدمة انبعاثاتها بعد قمة المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك ارتفاعا في درجات حرارة الأرض بصورة غير مسبوقة بسبب الوقود الأحفوري وغيره، مبينة أن مصر تأمل من خلال قمة المناخ التي تعقد في شرم الشيخ نهاية العام الجاري في خفض الدولة المتقدمة الانبعاثات خاصة قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن مصر تصدر فقط نسبة انبعاثات تقدر بـ 1%.

استعدادات مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ

وأضافت «فؤاد» خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تستعد لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، حيث يتم تحويل الفنادق إلى فنادق خضراء مع زيادة الزخم حول المؤتمر من المنظمات الدولية في ظل مؤتمر شمولي يحضره الشباب والمجتمع المدني وسط مناقشة لأزمة المياه وموضوعات تخص المرأة.

تنسيق عالٍ لحل أزمة التغيرات المناخية

وأوضحت وزيرة البيئة، أن 14 وزيرا بقيادة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يشرفون على المؤتمر وسط جدية بعض الدولة لمحاربة التغيرات المناخية، ولكن هناك دول أخرى يجب أن تقدم المطلوب منها، الذي لا يقتصر على التمويل فقط ولكن يشمل التكنولوجيا ومشاركة القطاع الخاص مع إيجاد خطط للوصول لانبعاثات صفر في كل الدول المتقدمة بحلول 2050، لافتة إلى أن مصر برغم قلة انبعاثاتها إلا أنها تسعى لتخفيض النسبة في مجالات مختلفة حفاظا على كوكب الأرض.