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محمود مسلم

بريد الوطن.. عندك خير

كتب:

بريد الوطن
09:10 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

وعارفة إن اللى عندك خير

يا رب كبير

وأكبر مما أتخيل كمان بكتير

ما تحوجنيش

لنفس عنيدة أو قاسية

ولا لقلوب

لذكرك جاحدة أو ناسية

وخلّى حاجتى ليك دايماً

ومش للغير

وهون حمل أحزانّا

وسهِّل لينا كل عسير

يا رب كبير

نجلاء نعيم

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