بريد الوطن.. عندك خير

وعارفة إن اللى عندك خير

يا رب كبير

وأكبر مما أتخيل كمان بكتير

ما تحوجنيش

لنفس عنيدة أو قاسية

ولا لقلوب

لذكرك جاحدة أو ناسية

وخلّى حاجتى ليك دايماً

ومش للغير

وهون حمل أحزانّا

وسهِّل لينا كل عسير

يا رب كبير

نجلاء نعيم

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