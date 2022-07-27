بريد الوطن.. عندك خير
كتب:
بريد الوطن
09:10 م | الأربعاء 27 يوليو 2022
بريد الوطن
وعارفة إن اللى عندك خير
يا رب كبير
وأكبر مما أتخيل كمان بكتير
ما تحوجنيش
لنفس عنيدة أو قاسية
ولا لقلوب
لذكرك جاحدة أو ناسية
وخلّى حاجتى ليك دايماً
ومش للغير
وهون حمل أحزانّا
وسهِّل لينا كل عسير
يا رب كبير
نجلاء نعيم
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