بريد الوطن.. أعِد تشغيل قطارات كفر الشيخ - الإسكندرية يا وزير النقل

نرجو من وزارة النقل والمواصلات والهيئة القومية لسكك حديد مصر الموافقة على عودة قطارات «كفر الشيخ - الإسكندرية»، والعكس، مع تعديل تركيب الاستوكات من قطارات تحيا مصر المحسنة فقط إلى قطارات سياحية مختلطة «٥ عربات تحيا مصر المحسنة + ٢ عربة ثانية مكيفة إسبانى»، نرجو من وزارة النقل والمواصلات والهيئة القومية لسكك حديد مصر أيضاً الموافقة على مد سير قطارى أرقام (٨١١-٨١٢) و(٨١٤-٨١٥) (دمنهور - شربين)، والعكس إلى الإسكندرية والعكس، بدلاً من وقوف القطار فى محطة قطار دمنهور فقط وتعديل تركيب الاستوك من قطارات تحيا مصر المحسنة فقط إلى قطارات سياحية مختلطة (٥ عربات تحيا مصر المحسنة + ٢ عربة ثانية مكيفة إسبانى).

على منسى

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