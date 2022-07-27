أحمد الفيشاوي يعلن انطلاق التحضيرات لفيلم رهبة (صور)

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بداية التحضيرات لفيلمه الجديد رهبة

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، صوره تجمعه بالمخرج رضا عبدالرازق، وعلق قائلا: «بدأنا بسم الله تحضير فيلم رهبة مع صديقي المخرج رضا عبدالرازق، أتمنى لنا التوفيق وهيعجبكو اوي على فكرة الفيلم ده».

أحمد الفيشاوي يعلن تعاقده على فيلم رهبة

وأعلن أحمد الفيشاوي منذ أيام، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعاقدة على فيلمه الجديد رهبة.

ونشر الفيشاوي، مجموعة صور وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد (رهبة) إنتاج شركة الجذور أيمن يوسف، تأليف محمد علام، أول فيلم للمخرج رضا عبدالرازق فيلم كوميدي جديد».

وانتهى أحمد الفيشاوي، من تصوير فيلم الدعوة عامة، الذي يشاركه البطولة أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وقام الفيشاوي منذ أيام بتصوير البوسترات الدعائية للفيلم وعلق عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلا: «والله وكنت هتقع يا فيشاوي.. من تصوير دعاية فيلم الدعوة عامة، من إنتاج الطاهر برودكشن يوسف الطاهر، تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة أحمد الفيشاوي، محمد عبدالرحمن، وأسماء أبو اليزيد، فيلم صيف 2022».