أحمد الفيشاوي في ذكرى وفاة والده الثالثة: «غيابك كسرني يا أسطورة»

وجّه الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة إلى والده الفنان القدير الراحل فاروق الفيشاوي، في ذكرى وفاته الثالثة، وذلك من خلال نشر صورة تجمعهما سويًا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

رسالة أحمد الفيشاوي لوالده في ذكرى وفاته الثالثة

وقال الفيشاوي الصغير، عبر حسابه بـ إنستجرام، إن وفاة والده، كسرت قلبه كثيرًا، متمنيًا ألا يعيش طويلا حتى يلحق به ويراه قريبًا، خصوصًا أن هناك صداقة قوية تجمعهما كأب وابنه.

وقال أحمد في رسالته لوالده فاروق الفيشاوي: «بالأمس كانت هناك ليلة صعبة مرت علي، ثلاث سنوات يا والدي مرت على فراقك، وحشتني جدًا، رحيلك كسر قلبي، أتمنى ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤيتك مرة أخرى».

وفاة فاروق الفيشاوي في 2019

ووصف الفيشاوي، والده بأنه لم يكن مجرد رجلًا عاديًا، ولكن إنسان أسطوري، وفي الوقت نفسه متواضع جدًا، قائلا في رثائه: «وداعًا يا صديقي العزيز الذي كنت أحب أن أمرح معه كثيرًا، أشكرك على كل شيء في حياتي».

واختتم كلماته بقوله: «الفاتحة عليك إن شاء الرحمن، كما كنت دائمًا تقول يا حضرة المحترم».

توفي فاروق الفيشاوي، عام 2019 بعد صراع مرير مع المرض، تاركً وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، سواء على شاشة السينما أو التليفزيون، وخشبة المسرح.

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك فيها حنفي الأبهة، المشبوه، ألوان السما السبعة، تجيبها كده تجيلها كده هى كده، 48 ساعة في اسرائيل، يوم للستات.

ومن أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها الحاوي، علي الزيبق، رجل وامرأتان، عفريت القرش، أبنائي الأعزاء شكرًا، كناريا وشركاه، الأصدقاء.