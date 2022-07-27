سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 27-7-2022 في البنوك المصرية

على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم عبر محركات البحث المختلفة، إذ يهتم العاملون في دولة الإمارات وذووهم أو الراغبون في السفر إلى دبي ودولة الإمارات بالبحث عنها بشكل دائم حتى يستطيع المسافرون معرفة ما يحتاجون إليه من أموال.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري في البنوك العاملة في مصر، التي جاءت كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، في نهاية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الحالي، نحو 5.14 جنيه للشراء، ونحو 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفق مواقع البنوك الالكترونية، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية، ليسجل سعر البيع 5.15 جنيه مقابل سعر 5.13 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وفي المصرف المتحد سجل سعر العملة العربية نحو 5.03 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للبيع.

سع الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.12 جنيه للشراء، مقابل 5.16 جنيه للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء نحو 5.13 جنيها بينما سجل سعر البيع نحو 5.16 جنيه، كما سجلت عملة دبي في بنك مصر مقابل الجنيه المصري، نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي وفقًا لآخر التعاملات بـ4.99 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.