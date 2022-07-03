سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 3 يوليو 2022 في البنوك المختلفة

استحوذ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد، على جانب كبير من عمليات البحث عبر المحرك «جوجل»، بالتزامن مع بداية عمل البنوك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التي تفصلنا عنها أيام قليلة، ولهذا يبحث الكثير من المواطنين عن سعر عملة دبي في البنوك المصرية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي.

واليوم الأحد 3 يوليو، نوضح سعر الدرهم الإماراتي اليوم، للمهتمين بمتابعة أسعار العملات العربية كالريال السعودي وغيره من العملات الأجنبية باليورو والدولار والجنيه الإسترليني، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ووفق الموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري، سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية معاملات اليوم الأحد الموافق 3 يوليو الحالي، نحو 5.01 جنيه للشراء، ونحو 5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفق مواقع البنوك الالكترونية، استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في المؤسسات المصرفية، ليسجل سعر البيع 5.12 جنيه مقابل سعر 5.10 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، وفي المصرف المتحد سجل سعر العملة العربية نحو 5.00 جنيه للشراء، مقابل 5.13 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدرهم الإماراتي نحو 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.13 جنيه للشراء، بينما في بنك الإسكندرية سجل سعر الشراء نحو 5.11 جنيها بينما سجل سعر البيع نحو 5.13 جنيه، كما سجلت عملة دبي في بنك مصر سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال اليوم الأحد

أما عن عملة الرياض فسجل الريال السعودي اليوم نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، في حين بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وجاء سعره في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي وفقًا لآخر التعاملات بـ4.99 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.