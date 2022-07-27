«التعليم» تعلن انطلاق دوري أفريقي مدرسي لكرة القدم

انطلقت اليوم ولأول مرة بطولة دوري المدارس الأفريقي لكرة القدم، المؤهلة لبطولة شمال أفريقيا تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للرياضة المدرسية؛ لتشجيع الطلاب على تبادل الثقافات على المستوى العربي والأفريقي والدولي.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطولة ورحب في كلمته بالحضور والمحافظات والفرق المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أهمية دور الرياضة في تنمية مهارات الطلاب وتبادل الثقافات والتعرف على الآخر.

تعزيز لعبة كرة القدم بأفريقيا

وأضاف «صبحي» أن البطولة تهدف إلى تعزيز لعبة كرة القدم بأفريقيا وتنظيم البطولات الخاصة بالقارة وتشجيع ممارسة كرة القدم بجميع أشكالها من خلال جميع المناطق التابعة لبلادهم مؤكدًا التزام جميع المشاركين بحسن السير والسلوك.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، إن هذه البطولة تتم لأول مرة في مصر وتُعد خطوة إيجابية لدخول الطلاب في منافسة مع منطقة شمال أفريقيا ثم التأهل لبطولة أفريقيا للمدارس؛ مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات الأفريقية وتنمية العلاقات بين الدول الأفريقية.

البطولة تستهدف طلاب المدارس بنين وبنات

وأشارت «حسن» إلى أن هذه البطولة تستهدف طلاب المدارس بنين وبنات للفئة العمرية من (13-15) عاما والطلاب الذين اعتادوا على حضور الدراسة بانتظام، ويتم تنفيذ البطولة علي ثلاث مراحل، المرحلة القومية والمؤهلة لتصفيات شمال أفريقيا، ومرحلة شمال أفريقيا، والمرحلة القارية.

وأضافت «حسن» أن المحافظات التى تأهلت للنهائيات على مستوى الجمهورية هي (جنوب سيناء، الأقصر، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، شمال سيناء، البحيرة، القاهرة الكبري) متمنيه لهم كل النجاح والتوفيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتوره سونيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة المدرسية الدكتور محمد سعد، والدكتورة جيهان علام، والدكتور أحمد حسان، والدكتورة زهرة سليم المشرف الفني بالاتحاد المدرسي، وعدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ومن اتحاد كرة القدم كابتن شعبان بسطاوى، والدكتور حاتم سمير.