موعد بدء الدراسة 2023.. وزارة التعليم توضح

موعد بدء الدراسة 2023، من الأمور التي يبحث عنها أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة خلال الفترة الأخيرة عبر محركات البحث العالمية «جوجل» خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» في السطور التالية، ضمن الموضوعات الخدمية التي يقدمها على مدار الساعة، موعد بدء الدراسة 2023 وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم:

موعد بدء الدراسة 2023

ويبدأ العام الدراسي الجديد وفق لما أعلنته وزارة التربية والتعليم يوم السبت 24 سبتمبر المقبل، وينتهي الخميس 8 يونيو 2023، حيث تستمر الدراسة لمدة 35 أسبوعًا.

بينما تكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسي الأول و96 للتيرم الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، كما يتم تخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023

ووفق المعلن، فأن موعد بدء الدراسة 2023 للفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 سبتمبر 2022، وينتهي يوم الخميس 26 يناير 2023، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 14 يناير 2023، وتستمر حتى الخميس 26 يناير 2023.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

وتبدأ إجازة منتصف العام السبت 28 يناير 2023 وحتى الخميس 9 فبراير 2023 ولمدة أسبوعين.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 12 فبراير 2023 وحتى الخميس 8 يونيو 2023، على أن يكون موعد امتحان نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 3 يونيو 2023، بينما اختبارات الثانوية العامة 10 يونيو 2023، والدبلومات الفنية 8 يوليو 2023.