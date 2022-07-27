التعليم تعلن موعد تدريب المدرسين على قضايا التنوع البيولوجي والمناخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمدربين والمعلمين، تبدأ يوم 31 يوليو الجاري وتستمر حتي يوم 4 أغسطس، مشددة على حضور المدربين، والذين سبق اختيارهم من قبل من جانب المديريات التعليمية.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بموافاة الوزارة ببيان عام معتمد بعناوين جميع القاعهات التدريبية.

إعداد حقيبة تدريبية للمعلمين

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية أنه في إطار الاستعداد للمشاركة في فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ لعام 2022 وإيماءًا لما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمدربين والمعلمين.

بدء تدريبات المعلمين يوم 31 يوليو

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، تعليمات بشأن إعداد حقيبة تدريبية حول قضايا التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والتغير المناخي للمدربين والمعلمين وهي كالتالي:

- حضور المدربين الذين سبق للمديرية ترشيحهم للعمل بالبرنامج إلى مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة اعتباراً من مساء يوم الأحد الموافق 31 يوليو الجاري حتى انتهاء عمل يوم الخميس الموافق 4 أغسطس النمقبل لحضرو البرنامج واعتمادهم كمدربين.

- حضور مدير إدارة التدريب بالمديرية يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس اللمقبل لحضور اليوم الأول من التدريب.

- التنبيه على مدير إدارة التدريب بالمديرية بموافاة الوزارة ببيان عام معتمد، بعناوين جميع القاعات التدريبية لتنفيذ التدريب في نطاق كل إدارة تعليمية بالمديرية على أن يتم تسليم البيان في اليوم الأول من التدريب.