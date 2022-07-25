وزارة التعليم تُنظم ورش عمل لتدريب المعلمين على أنشطة «التوكاتسو»

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، ورش عمل لموجهي الصفوف الأولى ومديري المدارس الابتدائية ومديري مراحل التعليم الابتدائي، على أنشطة التوكاتسو «الباقة الأساسية»، المقررة للمدارس الحكومية بأنواعها والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة 2.0 على مستوى الجمهورية.

تدريب 9646 مُعلم كدفعة أولى بجميع المحافظات

وتستهدف التدريبات، التي تعقد في الفترة من 23 يوليو إلى 4 أغسطس 2022، تدريب 9646 معلم كدفعة أولى بجميع المحافظات بالتنسيق بين وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية للتعليم الأساسي.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية في مصر، لخلق أجيال مستقبلية تواكب التقدم العلمي بشتى المجالات.

المعلمين هم قادة التغيير

وأضاف «شوقي»، أن التدريبات بالنسبة للمعلمين مستمرة طوال العام الدراسي على فلسفة معينة تحدد الاستكشاف ثم التعلم ثم التطبيق، مشيرًا إلى أن المعلمين هم قادة التغيير كمدربين مصريين يقودون عملية تغيير التعليم لبناء الإنسان، ونحن نحافظ على هذه الثقة، ونؤكد المسئولية، خاصة أن لدينا معلمين مهرة وعباقرة قادرين على الإنجاز.

من جانبه أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، باهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عقد الدورة التدريبية على «أنشطة التوكاتسو»، المقررة للمدارس الحكومية والمرتبطة بمنظومة المناهج الجديدة يأتي تتويجًا لسلسلة من التعاون الناجح بين الجامعة والوزارة.

وقال الدكتور قنصوة، إن التعليم هو حجر الأساس الذي يبني عليه تقدم ورُقيّ أي دولة، لذلك يجب الإهتمام بالتعليم والعمل على تطويره، موضحًا أن التدريب هو المرحلة الأولى وأنه يوجد خطة طموحة مستقبلية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، أن المعلم هو أهم عنصر فى المنظومة التعليمية، لذا تعمل الوزارة جاهدة على تأهيل المُعلمين واستحداث آليات التدريب والتطوير على أحدث المهارات، لكي تتوافق مهارات المعلم مع القرن الـ21، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأهمية دور المعلم المصري فى تحسين مكانة وجودة التعليم.

وقال ماتيو ناكاجيما- كبير الخبراء اليابانيين، إن ورش العمل تتم تحت إشراف مجموعة من خبراء هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والتي تعد تقارير عن سير العملية التدريبية وجودتها وذلك حفاظًا على ضمان توصيل المحتوى العلمي لورش العمل أسوة لما يتم تطبيقه في اليابان.