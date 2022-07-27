«التعليم» تعلن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية «الدور الثاني»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، والتي تنطلق يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري وتنتهي الثلاثاء 9 أغسطس المقبل.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني عام 2022 في المواد ذات الورقة الامتحانية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 10أغسطس، وتنتهي يوم الخميس الموافق11 أغسطس.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات

وقالت الوزارة، إنه جرى التنبيه مشددًا على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للتوجه بالتنبيه على لجان سير الامتحان التابعة لهم بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والزملاء العاملين بتلك اللجان.

وأضافت، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام 2022 بلغ حوالي 221827 طالب بكافة النوعيات (111534 صناعي - 41795 زراعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي).

عدد اللجان

كما بلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني (238 صناعي - 120 تجاري - 84 زراعي - 5 فندقي).