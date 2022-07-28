كل ما تريد معرفته عن التأشيرة الإلكترونية في المغرب.. أطلق قبل أسبوعين

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل»، خلال الساعات الماضية، عن ما هي تفاصيل وإجراءات التأشيرة الإلكترونية في المغرب التي بدأ منحها شهر يوليو الجاري، في محاولة من السلطات المغربية لتسهيل إجراءات دخول الأجانب إلى الأراضي المغربية للإقامة لمدة شهر كحد أقصى، و ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن التأشيرة الإلكترونية المغربية، وفقا لصحيفة «هسبريس» المغربية.

التأشيرة الإلكترونية فى المغرب

وقالت وزارة السياحة، إن 3 فئات من الأجانب ستستفيد من التأشيرة الإلكترونية فى المغرب، وهم مسافرون من بعض الدول التى تحددها السلطات المغربية، مثل تايلاند وإسرائيل، و المسافرين الأجانب الذين يملكون تصريح إقامة ساري المفعول لمدة 180 يوما على الأقل من تاريخ التقدم لطلب التأشيرة الإلكترونية، بالإضافة إلى بعض الأجانب المقيمين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وأستراليا وكندا وبريطانيا واليابان، ومن النرويج ونيوزيلندا وسويسرا.

وأضافت وزيرة السياحة المغربية، فاطمة الزهراء عمور، أن نظام التأشيرة الإلكترونية في المغرب الذي أطلق قبل أسبوعين يسهم في دعم القطاع السياحي بشكل كبير، ويزيد عدد السياح في المملكة، في حين شهدت التأشيرة الإلكترونية إقبالاً واسعا من المسافرين الأجانب في زيارة المغرب.

إقبال كبير على طلبات التأشيرة الإلكترونية المغربية

وأكد المتحدث الرسمي للحكومة المغربية، مصطفى بيتاس، أنه خلال أقل من شهر من إطلاق التأشيرة الإلكترونية فى المغرب، وصل عدد الطلبات إلى 4 آلاف و241 طلبا من أجل الحصول على التأشيرة الإلكترونية، فى حين جاءت دولة إسرائيل فى مقدمة الدول الأكثر طلبا لهذه التأشيرة.

ويذكر أنه في مطلع الشهر الجاري، قررت الحكومة المغربية الشروع في إعطاء التأشيرات الإلكترونية في المغرب لعدد كبير من الجنسيات المختلفة وذلك من خلال المنصة الإلكترونية www.acces-maroc.ma، وجرى إطلاق التأشيرة الإلكترونية من خلال وضع إطار قانوني بتنسيق وزارة السباحة مع القطاعات المختصة الأخرى.