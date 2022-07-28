التعليم العالي: اختبارات القبول تستلزم أن يكون الطلاب على دراية بما يحدث حولهم

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف العام على مكتب التنسيق، إنه يشترط على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الإعلام، أن يكون لديهم الحد الأدني من الثقافة، أو ما يستجد من الأخبار المحلية والعالمية، موضحا أن «اختبار القبول يستلزم على الطلاب معرفة ما يحدث حولهم».

طريقة الاختبار

وأضاف «عطا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بمجرد دخول الطالب على موقع التنسيق والتسجيل برقم جلوسه ورقمه القومي، فسيختار طريقة الاختبار التي يريدها، كما يحق له المثول لاختبار القبول بالتنسيق في مختلف الكليات عبر الموقع.

واستطرد: «يحق للطالب أن يقدم في مختلف الكليات ويعمل اختبار للقبول، وعندي دلوقتي 115 ألف طالب سجلوا للالتحاق باختبارات القبول، والباب مفتوح حتى 6 أغسطس، وبنصح الطلبة الراغبين في أي اختبارات أن يقدموا في تلك الفترة، ومن حق الطالب حتى لو في المصيف إنه يدخل يسجل على الموقع».

105 آلاف طالب تقدموا لاختبارات القبول

هذا وقد أعلن السيد عطا، أمس الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 105 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت 6 أغسطس، مشيرًا إلى أنه متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.