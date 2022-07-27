التعليم العالي: 105 آلاف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 105 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022-2023.

موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت 6 أغسطس، مشيرًا إلى أنه متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اختبارات القدرات تسير بشكل منتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نوابهم لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

قائمة الكليات التي تشترط اختبارات القدرات

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات، كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة قسم فنون عمارة، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان، دمياط، بنها، بني سويف»، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي «التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس»، وشعبتي التربية «التربية الفنية والتربية الموسيقية» بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها «ميت غمر ومنية النصر»، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية «شعبة التربية الموسيقية» جامعة قناة السويس.

كما تشمل الاختبارات كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات «حلوان، السويس، بني سويف وسوهاج»، والجامعات التكنولوجية وهي «القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، طيبة التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، سمنود التكنولوجية، مصر الدولية التكنولوجية وتشمل «الكلية التكنولوجية بالقاهرة والكلية التكنولوجية بالفيوم دمو، والكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط».