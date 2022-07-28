«البحوث الفلكية»: السماء ستشهد اليوم وغدا ظهور زخات شهب

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة اقتران القمر مع كوكب الزهرة، بدأت من أمس الأول، واستمرت أمس، إذ ما زال الاقتران متواجدًا في الأفق ويظهر مع غروب الشمس وحتى الفجر، كما أن يوم 29 يوليو سيكون هناك اقتران للقمر مع عطارد، موضحًا في الوقت ذاته أن أشهر الصيف بطبيعتها يكثر بها اقتران القمر مع الكواكب السماوية، إذ اقترن القمر مع كواكب أخرى خلال شهر يوليو منها المريخ والمشترى.

حريص للغاية على إيصال معلومات حقيقية للمواطنين

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة « المحور»، أنه من مساء اليوم وغدا، ستشهد السماء ظهور زخات شهب تبدأ من المساء وتظهر حتى الفجر، ويمكن رؤيتها في السماء، موضحًا في الوقت ذاته أنه حريص للغاية على إيصال معلومات حقيقية للمواطنين، والتصدي للشائعات التي يجرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالظواهر الفلكية، إذ أن اقتران القمر مع الزهرة كان أمس الأول لأقرب مسافة بينهما.

أكثر الكواكب الشمسية بريقا هو الزهرة

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن أكثر الكواكب الشمسية بريقا هو الزهرة، وفي أشهر الصيف، تكون السماء جميلة وواضحة، ولا يوجد بها سحب ولا غيوم، بعكس الشتاء، وتكون الفرصة مواتية للاستمتاع بالسماء، وفي يوليو وأغسطس عدد كبير من الأجرام السماوية تقترن بالقمر، مؤكدًا أن اقتران القمر مع المريخ كان يوم 21 يوليو الجاري، والكوكب الأحمر له أهمية بالنسبة لنا هنا في الأرض، لأن برامج الفضاء مهتمة للغاية بمحاولة واكتشاف حياة عليه.