وفاة خال الفنان مصطفى شوقي مغني أغنية «ملطشة القلوب»

أعلن الفنان مصطفى شوقي خبر وفاة خاله المهندس محمد محمود محمد صابر، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الـ«فيس بوك».

مصطفي شوقي يعلن عن وفاة خاله

حيث قال الفنان مصطفي شوقي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي العزيز المهندس محمد محمود محمد صابر.. إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على كل شيء ولا تحرمونا من دعائكم للراجل الطيب».

يذكر أن الفنان مصطفي شوقي قدم عدد كبير من الأغاني من بينها عرقسوسي وياسمرا وضارب عليوي وملطشة القلوب وتعظيم سلام وعدد أخر من الأغاني.