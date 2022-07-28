رسالة عاجلة من الصحة: تعاملوا مع نزلات البرد على أنها اشتباه كورونا

وجّهت وزارة الصحة رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التعامل مع حالات نزلات البرد على أنها اشتباه كورونا والعزل لحين التماثل للشفاء والتأكد من الإصابة نزلة برد أو أنها إصابة بفيروس كورونا، لافتة في فيديو بثته على موقعها الرسمي إلى ضرورة اتخاذ الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا تزامنًا مع ارتفاع إصابات كورونا مجددا.

لقاح كورونا لتخفيف شدة الأعراض

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه على المواطنين الحصول على لقاح كورونا لتخفيف شدة الأعراض حال الإصابة وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وتخفيف نسب التردد على المستشفيات، مشيرة إلى أن 95% من إصابات فيروس كورونا الفترة الحالية هي بسيطة ومتوسطة وجميعها من متحور أوميكرون والفرعيات التي ظهرت.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم ضد متحورات كورونا التي تظهر وتختفي من تلقاء نفسها، مطمئنة المواطنين بشأن توافر كافة اللقاحات للجرعة التنشيطية في مراكز تلقي لقاح كورونا والوحدات الصحية».

التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، لتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات بشأن فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، مؤكدة استمرار رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات علي مستوي محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.