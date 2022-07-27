«المصل واللقاح»: فيروس كورونا سيظل متواجدا مثل الإنفلونزا الموسمية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سينتهي، لكن الفيروس لن ينتهي وسيظل متواجدًا مثله مثل الإنفلونزا الموسمية، وهذه هى طبيعة أي وباء يحدث في العالم، إذ إنه حال وجود دواء ولقاح لأي وباء فهذا الوباء ينتهي من العالم، لكن الفيروس يظل في أضعف صورة، مؤكدًا انخفاض أعداد وفيات كورونا رغم ارتفاع أعداد الإصابات عالميًا، وذلك بسبب قلة حدة الأعراض.

منظومة اللقاحات لن تقضي على كورونا

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور»، أن منظومة اللقاحات لن تقضي على كورونا، ولا تعطي مناعة أبدية، ولذلك الناس تحتاج إلى جرعات تعزيزية باستمرار، كون الفيروسات التنفسية تتحور بصورة كبيرة، مؤكدًا قدرة منظومة اللقاحات الحالية ونجاحها في إضعاف الفيروس، ففيروس كورونا منتشر بشكل واسع عالميًا، لكن حدته أقل الآن كونه يصيب الجهاز التنفسي العلوي، فمنظومة اللقاحات ناجحة في إضعاف الفيروس.

ضرورة الحصول على اللقاح وعدم الاعتماد على الإصابة

وطالب استشاري المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، بضرورة الحصول على اللقاح وعدم الاعتماد على الإصابة وبالتالي لديك مناعة، فالمناعة عند الإصابة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أيًا كانت درجة الإصابة، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص الذين مر عليهم ثلاثة أشهر من الإصابة أو ثلاثة أشهر من حصولهم على اللقاح خاصة فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يمكنهم الحصول على جرعة تنشيطية وذلك لضعف مناعتهم، باقي الفئات الأقل من 65 سنة يمكنها الحصول على جرعة تنشيطية سواء بعد الإصابة أو بعد حصولها على اللقاح.