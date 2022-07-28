تفاصيل 48 ساعة قضاها محمد يسري في المستشفى.. أصيب بجلطة بالقلب

حالة من القلق، انتابت جمهور الفنان محمد يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، عقب إعلان شقيقته عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابته شقيقها بأزمة صحية.

ونستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل 48 ساعة قضاها محمد يسري في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

بدأت الأزمة فجر الثلاثاء الماضي، عندما شعر محمد يسري بألم في الرئة والصدر واعتقد أنه مجرد ارتفاع في ضغط الدم، ليذهب مسرعًا إلى المستشفى ليطمئن على نفسه ويجري عددًا من الفحوصات الطبية للاطمئنان على صحته، ليكتشف أن ضغطة سليم وأنه مصاب بجلطة في القلب، ليدخل غرفة العمليات سريعًا ويُجري قسطرة في القلب وتركيب دعامة، وذلك حسبما ذكرت شقيقته «هنا» في تصريح لـ«الوطن».

إصابة محمد يسري بجلطة في القلب

وكانت هنا إبراهيم يسري، أعلنت بعد بساعات من دخول شقيقها محمد المستشفى عبر حسابها بـ«ستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرض شقيقها لأزمة صحية مطالبة من متابعيها الدعاء له.

وكتبت «هنا» قائلة: «ربنا سترها عليك يا حبيبي، حمدلله على سلامتك ياحبيب قلبي، أرجوكم ادعوا لأخويا محمد يسري بالشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة حادة في القلب».

ليغادر محمد يسري المستشفى بعد قضاء 48 ساعة داخلها، وإجراء الإسعافات اللازمة لتخطي جلطة القلب.

آخر أعمال محمد يسري

وتألق الفنان محمد يسري مؤخرًا في مسلسل «حكايات بنات» بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

مسلسل حكايات بنات، هو مسلسل عربي عُرض أول مرة عام 2012، وينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية النسائية، واعتمدت أجزاءه على البطولة لمجموعة من الفنانات.