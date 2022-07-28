بجهاز قياس الجلوكوز بالدم.. أحمد الغول: فخورون بتمثيل مصر في «جونز هوبكنز»

أكد أحمد الغول، الطالب بقسم هندسة الاتصالات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أحد الطلاب المصريين الذين فازوا بمسابقة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن الصحة الرقمية، سعادته البالغة بهذا الفوز.

وفاز أحمد الغول رفقة 4 من أصدقائه بالمركز الأول على مستوى العالم، في مسابقة تصميم الرعاية الصحية بجامعة جونز هوبكنز لعام 2022 في مسار الصحة الرقمية، لتصميمهم جهاز «جلوكوكليب»، الذي يعمل على قياس مستوى الجلوكوز في الدم لمرضى السكر.

جامعة جونز هوبكنز مشهود لها بأبحاثها في مجالات التكنولوجيا

وأضاف «الغول» خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن جامعة جونز هوبكنز معروفة، ومشهود لها بأبحاثها العديدة في مجالات التكنولوجيا، وتصنف ضمن أفضل جامعات العالم، وتجرى مسابقات عالمية أمام جميع طلاب العالم لعرض ابتكاراتهم في مجال الصحة: «نحن فخورون بتمثيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومصر في هذه المسابقة الدولية».

المسابقة كانت تتألف من جولتين

وأوضح الطالب بقسم هندسة الاتصالات بالجامعة الأمريكية، أن مسابقة جامعة جونزهوبكنز كانت تتألف من جولتين، الأولى لتقديم الأبحاث، وبالفعل جرى تقديم أبحاثهم، وتكمن برفقة زملائه من اجتياز تلك الجولة، التي قدمت خلالها 74 جامعة من 18 دولة، 120 جهازا، موضحا: «وصلنا للنهائي في مواجهة 21 فرقة، وقدمنا الجهاز وقمنا بتشغيله».

وأشار إلى أن «الفريق يعمل على هذا الجهاز منذ عام تقريبا، والآن نعمل على تطويره وتحسينه، وهو عبارة عن جهاز استقبال، وآخر يرسل أشعة تحت الحمراء».