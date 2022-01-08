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محمود مسلم

جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع لنحو 303 ملايين حالة

الولايات المتحدة تتصدر عالميا في الإصابات والوفيات

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أ ش أ
09:12 ص | السبت 08 يناير 2022
إصابات كورونا تواصل ارتفاعها عالميا

إصابات كورونا تواصل ارتفاعها عالميا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حول العالم؛ ارتفعت إلى 302 مليون و999 ألفا و389 حالة.

إجمالي وفيات كورونا تقترب من 5.5 مليون حالة

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و479 ألفا و388 حالة، مضيفة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 59.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة.

الولايات المتحدة تتصدر في الوفيات بـ836 ألف حالة

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ836 ألفا و603 حالات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و654 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 483 ألفا و178 حالة.

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