جونز هوبكنز تعلن وصول إصابات كورونا حول العالم لأكثر من 269 مليون حالة

أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأنَّ حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حول العالم ارتفعت إلى 269 مليونًا و168 ألفًا و292 حالة.

5 ملايين و295 ألفًا و491 وفاة بكورونا حول العالم

وقالت جامعة جونز هوبكنز، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم السبت، إنَّ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و295 ألفًا و491 وفاة.

الولايات المتحدة في مقدمة الإصابات عالميًا بـ49.8 مليون إصابة

وأضافت جامعة جونز هوبكنز»، أنَّ الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

تحذير من منظمة الصحة العالمية من تزايد الإصابات حول العالم

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد حذر قبل أيام من أن العديد من الدول تشهد زيادة هائلة في حالات «COVID-19»، وهذا يؤدي الآن إلى تشغيل المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالقرب من السعة أو أعلى منها.

وأضاف رئيس منظمة الصحة العالمية: «نحث القادة على اتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع المزيد من الوفيات غير الضرورية».

تأكيد من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

وكرر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) نفس مضمون الرسالة التي وجهها رئيس منظمة الصحة العالمية، وذلك بالرغم من أن التحركات لإعادة فرض القيود لمواجهة الوباء قوبلت باحتجاجات في أجزاء من القارة الأوروبية.