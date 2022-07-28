«سلامة الغذاء»: خفض رسوم فحص المطاعم والمنشآت السياحية لـ50%

قال عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قررت تخفيض رسوم فحص المطاعم والمنشآت السياحية التي تحصلها الهيئة وفقًا لقانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 ولائحتها التنفيذية، وذلك بنسبة 50% حتى نهاية العام الجاري.

تقديم غذاء آمن وصحي

وطالب «المصري»، كافة المطاعم والمنشآت السياحية، باتباع كافة المعاييرالتي تضمن تقديم غذاء صحي وآمن وسليم للرواد، لافتًا إلى ضرورة استخدام كافة المعايير الصحية الخاصة بتجهيز الوجبات الغذائية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بصورة صارمة، مع الاهتمام بتنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة في طهي وتجهيز الوجبات الغذائية التي سيتم تقديمها للمرتادين.

«السياحة»: حملات تفتيشية مفاجئة على المطاعم

وفي سياق متصل، أعلن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن هناك حملات رقابية ستقوم بالمرور المفاجئ على كافة المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من تطبيقها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المنشآت التي سيثبت عدم التزامها بتطبيق تلك الإجراءات، سيتم تحرير مخالفة لها مع غلقها وإيقاف الترخيص السياحي الخاص بها، فضلًا عن إيقاف مدير المطعم المسئول.

يذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أصدرت كتابًا دوريًا حمل رقم «24 لسنة 2022»، طالبت خلاله من كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية بضرورة استخدام الكمامة طوال فترة التواجد بالعمل، مع التزام المطاعم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا الشأن، موضحة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بوجود بعض الزيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر، فضلاً عن الزيادة في نسب الإصابات بالعديد من الدول الأوربية، وهو ما يوجب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المطاعم والمنشآت السياحية مع ضرورة ارتداء الكمامة.